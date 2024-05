Premi Legabasket: due nomination per Nico Mannion

Il frontman della Openjobmetis Nico Mannion è l’unico rappresentante della Pallacanestro Varese incluso nelle liste dei candidati ai premi di fine anno istituiti dalla Legabasket, i cosiddetti LBA Awards. Il play biancorosso, che ha vinto il titolo di capocannoniere del campionato, è infatti in lizza sua per il riconoscimento di MVP assoluto sia per quello di miglior giocatore italiano, il “Best Ita”.

Il premio di MVP intitolato a Dino Meneghin è stato vinto l’anno scorso dal predecessore di Mannion in maglia varesina, Colbey Ross. Il “Red Mamba”, 23 anni, è uno dei dieci in nomination: gli altri sono Marco Belinelli e Toko Shengelia (Virtus Segafredo Bologna), Miro Bilan (Germani Brescia), Langston Galloway (Unahotels Reggio Emilia), Nicolò Melli e Shavon Shields (EA7 Emporio Armani Milano), Charlie Moore e Payton Willis (Estra Pistoia), Rayjon Tucker (Umana Venezia).

Melli e Belinelli sono “rivali” di Mannion anche per il premio di migliore italiano della stagione e curiosamente sono tutti giocatori con esperienza NBA alle spalle. In questo caso la “cinquina” è completata dalla guardia della Germani Brescia, Amedeo Della Valle, e dalla rivelazione Davide Denegri della Vanoli Cremona.

In tutte le altre categorie non rientrano invece altri esponenti della Openjobmetis: una netta inversione di tendenza rispetto al 2023 (del resto c’era da aspettarselo) quando invece – oltre a Ross – Michael Arcieri venne eletto “dirigente dell’anno” mentre Matt Base sfiorò il premio di “allenatore dell’anno” andato a Ramondino. Di quella squadra faceva parte l’allora vice allenatore Paolo Galbiati che quest’anno (con Trento) è inserito nelle nomination del “Sandro Gamba Trophy” insieme a Luca Banchi (Bologna), Nicola Brienza (Pistoia), Alessandro Magro (Brescia) e al greco Dimitris Priftis (Reggio Emilia).

LE ALTRE CATEGORIE

Miglior giocatore under 22 (nati dal 1° gennaio 2002 in avanti): Davide Casarin (Venezia), Quinn Ellis, Saliou Niang (Trento), Leonardo Faggian (Treviso), Mouhamed Faye (Reggio Emilia).

Miglior difensore: Isaia Cordinier, Alesandro Pajola (Bologna), Nicolò Melli (Milano), John Petrucelli (Brescia), Briante Weber (Reggio Emilia)

Sesto uomo (almeno il 50% delle partite iniziate dalla panchina): Ousmane Diop (Sassari), Gabriel Lundberg (Bologna), C.J. Massinburg (Brescia), Jamar Smith (Reggio Emilia), Kyle Wiltjer (Venezia)

Giocatore più migliorato: Abass Awudu Abass, Gabriel Lundberg (Bologna), Andrejs Grazulis (Trento), C.J. Massinburg (Brescia), Leonardo Totè (Pesaro)

VIA ALLE VOTAZIONI

Dal 7 al 12 maggio saranno i tifosi e appassionati a poter esprimere le loro preferenze, previa registrazione sul sito e app LBA (a questo link), per assegnare i premi della Lega Basket Serie A dedicati ai protagonisti della regular season della Serie A UnipolSai 2023-2024. Il 14 maggio verranno svelati i piazzamenti dalla 10ª alla 4ª posizione per il premio di MVP e i nomi dei giocatori che comporranno il podio, indicati in ordine casuale, prima dell’annuncio previsto per il 15 maggio, data in cui verranno svelati anche i vincitori di tutti gli altri premi. Nella prima fase hanno partecipato al voto dei vari premi individuali un panel specializzato composto da media e community e, per la prima volta, tutti i giocatori dei 16 club della Serie A.