Fuori strada a Brezzo di Bedero, precipita con l’auto nel giardino di una casa

Ha perso il controllo dell’automobile, ha sfondato le barriere di protezione alla carreggiata ed è precipitato nel giardino di una villa. Le immagini dell’incidente fanno pensare al peggio, ma fortunatamente per il giovane alla guida è stato trasportato all’Ospedale di Luino in codice verde.

L’incidente è avvenuto questa sera, intorno alle 20, sulla strada provinciale 69, nel comune di Brezzo di Bedero, verso Porto Valtravaglia.

Per cause da accertarsi il conducente dell’autovettura, un uomo di 22 anni, ha perso il controllo del veicolo. Con l’automobile ha quindi sfondato le barriere di protezione alla carreggiata, precipitando nel giardino di una villa a bordo lago.

I vigili del fuoco del distaccamento di Luino intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada e hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato il personale sanitario per soccorrere l’uomo. Sul posto anche il personale del 118 che ha trasferito il conducente all’Ospedale di Luino in codice verde.