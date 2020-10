Era di Germignaga l’uomo deceduto nell’incidente in un cantiere edile in Canton Ticino

Si chiamava Giuseppe de Angelis l’uomo deceduto questa mattina in un cantiere edile in Canton Ticino. L’uomo, classe 1967, risiedeva a Germignaga.

Secondo una prima ricostruzione l’operaio sarebbe stato schiacciato da un cassero, uno strumento che viene utilizzato nell’edilizia per “gettare” strutture in cemento armato all’interno di un cantiere edile a Gordola, in Canton Ticino. Inutili i soccorsi da parte delle persone presenti in quel momento nel cantiere. L’uomo è deceduto sul colpo. Le autorità svizzere hanno avvisato i carabinieri della compagnia di Luino, e anche il sindaco di Germignaga.

Il fatto è avvenuto venerdì mattina a Gordola, nel Locarnese.