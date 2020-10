Giocatori positivi al Covid: quale strategia per il fantacalcio?

Il giocatore positivo al Covid per i fantallenatori è una bella “tegola”, proprio come gli infortuni improvvisi ed inaspettati. I tempi di rientro dell’atleta sono sempre in dubbio e così, con i blocchi forzati dai campi di gioco la panchina si allarga e occorre ragionare sul prossimo mercato oppure trovare una diversa strategia per schierare i giocatori. Purtroppo l’elenco dei positivi al Coronavirus non si finisce di allungarsi di nomi e ad oggi quasi tutte le squadre del campionato risultano colpite. Per questo tra le probabili formazioni della prossima giornata di campionato potrebbero esserci ancora grandi assenze.

Come gestire la panchina?

Ibrahimović e Ronaldo sono i nomi che hanno scosso di più il calcio e i fantallenatori, portando via punti preziosi alla classifica. Se però il primo è tornato e ha reso magica la nottata del derby milanese portando a segno ben due goal, di Ronaldo ancora non si hanno notizie certe. Inoltre l’attaccante perde punti sul mercato ma i più fedeli lo tengono pazientemente in panchina. Chi ha uno di questi due giocatori in panchina, certo della loro continuità nel portare gol in casa, dovrà quindi scegliere figure di attacco e di centrocampo che possano sostituire queste grandi assenze. Tra queste le preferite dai fantallenatori sono le novità giovani di Favilli, ventitreenne del Verona, e Raspadori, ventenne del Sassuolo.

Centrocampo e attacco

Un buon attacco, quindi, deve prevedere cambi flessibili in caso di positività al Covid e, quindi, i più tecnici hanno optato per Morata, Castrovilli e Lukaku come grandi nomi da abbinare in attacco. Anche il centrocampo dovrebbe essere potenziato in quest’ottica per cui meglio essere preparati ad ogni evenienza con Kulusevski della Juventus, Saelemaekers del Milan, Mkhitaryan della Roma e Soriano del Bologna: tutti centrocampisti molto validi ma con le rispettive quotazioni in continuo aumento proprio per le ottime prestazioni mostrate in queste prime giornate di campionato.

La difesa

Resta la difesa da affidare a atleti consigliatissimi in questo mercato come Biraghi, Frabotta, Muldur, Chabot e Zappa. Questi i nomi dei difensori più redditizi del momento a cui affidare la nostra difesa in caso di pesanti assenze in attacco e centrocampo. Difatti restano positivi al covid Carnesecchi, Dragus, Brlek, Males, Gagliardini, Radu, Skriniar, Ronaldo, Donnarumma, Gabbia, Hauge, Brunetta, Alves, Dezi, Inglese, Osorio, Scozzarella, Calagiori, Diawara, Tolijan, Erlic, Maggiore e molti altri per cui le assenze iniziano a farsi sentire in panchina ed in campo.

Tornerà Ronaldo alla sesta giornata di campionato?

La notizia che tutti aspettano di ricevere, ovviamente, è quella del ritorno di Ronaldo sui campi. I tifosi sperano nel suo rientro in tempo per il turno di Champions con il Barcellona ma le notizie che circolano sono tutte piuttosto incerte. Il campione è in attesa dell’ultimo tampone, quello decisivo a cui dovrà sottoporsi per verificare la possibilità di essere negativo al covid e, quindi, tornare a giocare. Secondo il protocollo stabilito dalla UEFA, infatti, occorrerà la negatività ad almeno 24 ore dal fischio di inizio del match e, quindi, c’è ancora un 50% di possibilità che potremo vederlo contro Leo Messi nella prossima difficile sfida che attenderà la Juventus.