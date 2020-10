Grandi donazioni, testimonial e mecenati: due giornate di studio a Lugano

Sabato 24 e domenica 25 ottobre il Conservatorio della Svizzera italiana ospiterà nella sua sede a Lugano un appuntamento di grande interesse: il seminario “Major donor fundraising. Percorsi innovativi per collaborare con i mecenati”.

Le due giornate, con la direzione scientifica di Elisa Bortoluzzi Dubach, docente universitaria e consulente di relazioni pubbliche, sponsorizzazioni e fondazioni, forniscono una ricca e aggiornata panoramica delle modalità più efficaci per interagire con grandi donatori, mecenati e filantropi.

Nella prima giornata i partecipanti approfondiranno il tema dell’interazione con questi soggetti: chi sono gli attori che agiscono in questo settore, chi sono i grandi donatori e come prendono le decisioni di investimento? Il corso fornirà risposte concrete sulle loro attese e motivazioni, come reperire le informazioni per entrare in contatto con loro, quali sono le condizioni da osservare se si desidera ottenere e mantenere nel tempo la loro collaborazione.

La seconda giornata sarà invece dedicata al tema dell’acquisizione sistematica di grandi donazioni, alla campagna di raccolta fondi, ai capitali. Metodi, pianificazione e strumenti necessari saranno oggetto di un’analisi sistematica con molti esempi dalla prassi nazionale e internazionale.

A questo si aggiunge la partecipazione straordinaria di due delle più significative personalità del mondo culturale e filantropico: Giuseppina Panza di Biumo, collezionista (nella foto Villa Panza a Varese, bene Fai) , e Marilena Citelli Francese, collezionista e mecenate. Un confronto e dialogo aperto con queste due testimoni permetteranno di approfondire le tematiche emergenti e le buone pratiche del mecenatismo e della collaborazione con i mecenati a livello nazionale e internazionale.

Destinatari delle due giornate i responsabili e coordinatori di istituzioni culturali e sociali, servizi, associazioni e progetti no profit, consulenti culturali e operatori sociali, formatori.