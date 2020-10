Il livello del Lago Maggiore resta stabile, si lavora per contenere i disagi

Resta sostanzialmente stabile il livello del Lago Maggiore dopo l’ondata di maltempo che ha interessato tutta l’area del Verbano nei giorni scorsi.

Nel giro di poche ore il livello del Lago Maggiore si era alzato di oltre due metri. Ma a preoccupare erano stati soprattutto i disagi, e i danni anche ingenti in alcune zone, a cui si sta ancora cercando di porre rimedio: molte le famiglie del Vco che hanno dovuto lasciare la propria abitazione oltre a servizi interrotti e strade chiuse al traffico. Anche nella sponda lombarda si continua a lavorare per ripristinare elettricità e collegamenti, in alcune zone che erano rimaste isolate. Ad Angera, il maltempo ha provocato blackout e problemi alla rete idrica nella zona collinare ai piedi di San Quirico. Molte le spiagge e i chioschi ricoperti dall’acqua da Nord a Sud del Verbano. Nella giornata di oggi, a causa degli effetti del violento temporale che si è abbattuto sulla zona, il sindaco di Ornavasso ha disposto la chiusura delle scuole.

Per le prossime ore tuttavia è previsto un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Secondo le previsioni del Centro Geofisico Prealpino la saccatura responsabile del maltempo di questi giorni sposta oggi il suo minimo a ovest dei Paesi Bassi e le correnti in quota si dispongono dai settori occidentali. Ne consegue un miglioramento delle condizioni meteo con giornate soleggiate, asciutte e, a tratti, ventose.

(Foto in alto di Claudio Montagner, Sesto Calende, il Ticino ha invaso la strada che costeggia il fiume)