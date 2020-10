Incendio a Leggiuno, quattro persone coinvolte

Incendio questa mattina, 20 ottobre passate le 9 a Leggiuno.

Dalle prime informazioni il rogo ha interessato un appartamento in via San Primo, nella zona centrale del paese non distante da un campo sportivo.

Secondo le prime informazioni da fonti sanitarie, vi sono 4 persone coinvolte nell’incendio, ma non si tratta di ustionati.

Sul posto hanno operato i vigili del fuoco (immagine di repertorio) con diversi mezzi e i carabinieri.