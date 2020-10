Incendio nella notte in un negozio di Varese

Fiamme in un negozio di Via Magenta a Varese. I Vigili del Fuoco sono intervenuti nella notte per spegnere un incendio divampato all’interno di un locale in ristrutturazione.

Le cause dell’incendio sono ancora da accertare e le squadre dei pompieri sono intervenute con una autopompa e un carro aria (automezzo per il trasporto di bombole di aria respirabile) per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area.