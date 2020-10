L’autunno all’Orto club, genitori e figli insieme

Aiutare le famiglie a ritrovare la bellezza di stare assieme all’aperto, a un ritmo umano, in linea con i tempi della natura e i veri bisogni delle persone. Con questo obiettivo l’associazione Genitori e Figli di Tradate apre le porte e si sperimenta all’aperto, in un orto, più precisamente l’Orto-club.

L’esperienza è cominciata nelle passate settimane con un primo appuntamento per famiglie dedicato alla patata, dove genitori e figli si sono impegnati nella raccolta delle patate, per poi godersi una storia animata sulla Patata Novella mangiando patatine fritte (quelle appena raccolte). Ma ora è tempo di pensare all’autunno!

Per la nuova stagione l’associazione propone due appuntamenti al mese nelle giornate di sabato, con laboratori artistici rivolti alla coppia genitore e figlio, e poi veri e propri eventi da vivere in famiglia la domenica, secondo il seguente calendario.

Sabato 10 ottobre

ACCOGLIAMO L’AUTUNNO

Laboratorio di arte terapia per genitori e bambini

Domenica 18 ottobre

ZUCCA DAY

Giornata per famiglie

Sabato 7 novembre

C?ERA UNA VOLTA L’AUTUNNO

Laboratorio di teatro per genitori e bambini

Domenica 15 novembre

CASTAGNA DAY

Giornata per famiglie.

L’associazione Genitori e Figli è nata qualche anno fa a Tradate da un gruppo di genitori impegnati nell’ambito sociale che hanno voluto focalizzare l’attenzione su alcuni aspetti della quotidianità familiare. Obiettivo dell’associazione, guidata dal pedagogista Carlo Tognola, è quello di proporre momenti di confronto e riflessione su temi che possono risultare problematici per genitori e figli nella vita di tutti i giorni.

Per maggiori informazioni e prenotazioni info@associazionegenitoriefigli.com.