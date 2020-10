Lo sci club Assi di Somma cancella la “storica” castagnata

Lo sci club Assi cancellala castagnata d’autunno. Quella di quest’anno sarebbe stata la 39esima edizione, trentanove anni di festa in piazza senza mai un’interruzione. Ma quest’anno la società, che organizza corsi di sci ed ha una squadra agonistica di alto livello, ha deciso di non mettere a repentaglio la salute degli amici che collaborano alla realizzazione della manifestazione e dei sommesi che si mettevano in fila per castagne e salamelle.

La castagnata è sempre stata una festa molto attesa: nel tempo ha animato le strade della città, prima sul Sempione, poi in piazza Scipione e poi nella bella piazza a fianco del Castello, di fronte alle Fattorie Visconti. La manifestazione si svolgeva dal 24 ottobre per tre fine settimana ed era anche l’occasione per presentare agli iscritti e agli appassionati di sci alpino, il calendario della stagione.

Appuntamento rinviato quindi alla quarantesima edizione: «Festeggeremo nel migliore dei modi il nostro giro di boa – dice il presidente dello sci club Assi Renzo Bertolini – Dobbiamo solo pazientare. Intanto incrociamo le dita perché la stagione sciistica possa svolgersi senza intoppi. Lo speriamo per noi che amiamo la montagna e per il turismo che mai come in questo momento ha bisogno di sostegno»