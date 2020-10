Lonate Pozzolo, giovane cervo a passeggio in centro

Lo scatto che non ti aspetti arriva dalla pagina facebook di Sei di Lonate se… e ritrae un giovane esemplare di ungulato ripreso mentre è a passeggio fra le auto in pieno centro a Lonate Pozzolo.

Non è la prima volta che un cervo si presenta in zone fortemente urbanizzate anche nella parte sud del Varesotto: era capitato anni fa a Gallarate e in altri centri intorno a Malpensa.

Nel settembre del 2015 una lettrice aveva documentato la presenza di un selvatico nel quartiere gallaratese di Moriggia.

Questi animali sono molto vulnerabili agli influssi stagionali che soprattutto nella stagione degli accoppiamenti fanno percorrere molti chilometri anche lontano dalle aree montane, provocando in alcuni casi la perdita dei punti di riferimento per rientrare nell’habitat naturale.