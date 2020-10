A Lozza apre il dispensario farmaceutico

Un dispensario farmaceutico per il piccolo comune di Lozza. E’ stato aperto ieri, martedì 13 ottobre, ma l’inaugurazione, senza pubblico, sarà venerdì 18 ottobre.

Si tratta di una “succursale” della farmacia Baraldi di Varese, che venderà le medicine e altri presidi medici nel locale messo a disposizione gratuitamente dal Comune

Il dispensario si trova al piano terra del Municipio, accanto all’Ufficio Postale, ed ha lo stesso ingresso dell’ambulatorio medico.

«Sono davvero molto soddisfatto di essere riuscito a portare questo servizio in paese – spiega il sindaco Giuseppe Licata – Era molto richiesto dai cittadini anche perché la farmacia più vicina è raggiungibile solo in auto. In questo momento di emergenza sanitaria è importante che la popolazione possa contare su una farmacia. Il fatto poi che si trovi accanto all’ambulatorio del medico agevola senz’altro i cittadini. Per il momento, su richiesta esplicita di Ats, per evitare assembramenti, ambulatorio e dispensario fanno orari differenti, ma poi saranno uniformati»

Questi gli orari di apertura:

Lunedì dalle 16:00 alle 19:00

Martedì dalle 9:00 alle 12:00

Mercoledì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00

Giovedì dalle 9:00 alle 12:00

Venerdì dalle 16:00 alle 19:00

Chiamando il numero 351 676 5652 è possibile prenotare qualunque tipo di farmaco.