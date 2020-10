I Maestri del lavoro ricevuti dal Prefetto

Questa mattina, martedì 6 ottobre, i Maestri del Lavoro di Varese sono stati ricevuti in Prefettura. Ad accogliere la delegazione del consolato provinciale, guidata

dal console Emilio Frascoli, c’era il prefetto Dario Caputo.

Quest’anno cade il 65mo anniversario dalla fondazione dell’associazione, un’occasione importante per presentare il Consolato di Varese, i suoi rappresentanti (intervenuti in numero ridotto in osservanza delle regole sanitarie anticovid), la natura e gli scopi di questa storico e importante sodalizio.

Tra le priorità sottolineate dal console Frascoli, spicca l’importanza della testimonianza formativa rivolta ai giovani, attività che vede attualmente impegnati due Maestri del lavoro nelle scuole superiori, con l’obiettivo prefissato di aumentare le disponibilità.

Il prefetto Caputo ha espresso il suo compiacimento e riservato parole di elogio

ai Maestri del lavoro, già pilastri nelle rispettive aziende, e da pensionati importanti

punti di riferimento per le giovani generazioni. Ha inoltre augurato alla

delegazione di continuare con quest’opera di formazione, soprattutto in una fase delicata come quella che sta attraversando il Paese.

Infine, il console Frascoli ha omaggiato il prefetto con il bavero della associazione, porgendogli i più cordiali auguri di buon lavoro a Varese.