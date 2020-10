Movida violenta a Legnano: in un video l’aggressione a due ragazzi

Dopo qualche settimana tranquilla, la movida notturna del fine settimana, a Legnano, ha ricominciato a offrire segnali di una particolare irrequietezza da parte dei nostri ragazzi. In due servizi pubblicati tra ieri sera e stamane, abbiamo documentato un paio di interventi dei soccorritori tra piazza don Sturzo e via Verdi e l’aggressione di un uomo, macchiato di sangue, ai danni della Polizia di Stato mentre veniva soccorso in via Battisti.

Oggi, in redazione, ecco in un video la documentazione di un’altra violenza, avvenuta sempre sabato sera in un posteggio di corso Sempione, alle spalle dell’area Cantoni. Due ragazzi sono stati costretti a salire velocemente sulla loro auto e ad allontanarsi a tutto gas per evitare conseguenze più gravi. L’aggressione si è risolta, fortunatamente, solo con qualche pugno sferrato alla vettura da un ragazzo incappucciato, dalle intenzioni assolutamente poco raccomandabili. La rapidità con la quale i due ragazzi si sono allontanati dal parcheggio ha risolto la vicenda, senza altri problemi per loro.