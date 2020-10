Il “Parco dei nonni” diventa “parcheggio dei nonni” per colpa di uno scherzo

Ci hanno anche perso del tempo, realizzando una “pecetta” nello stesso stile grafico del cartello che indicava il cantiere, ormai quasi giunto a conclusione, del Parco dei Nonni.

Ma ha più il sapore dello stupido scherzo che quello della simpatica opera dell’ingegno la violazione del cartello che ha fatto diventare “Parcheggio dei nonni” quello che diventerà”Il parco dei nonni”: l’area di via Copelli situata accanto al minigolf e sponsorizzata da Family Care, l’agenzia del gruppo Openjobmetis che si occupa in particolare dell’assistenza domiciliare, che sta subendo un’ importante riconversione di areA proprio nell’ottica di una più importante fruizione del parco anche da parte di nonni e nipoti.

In tutto questo, si è inserita la stupida aggiunta al cartello, per di più fatta “per bene” con una striscia adesiva stampata: difficile capire chi è l’ignoto che si sia preso la briga di perdere del tempo per “violare” quel cartello con un gesto di cattivo gusto.

«Rileviamo e ci distanziamo con disappunto dall’ironica variazione che ignoti hanno apportato al cartello posto all’ingresso del nuovo Parco dei Nonni, del quale stiamo completando i lavori – ha commentato Rosario Rasizza, Amministratore Delegato di Openjobmetis, e della controllata Family Care, che finanzia la riconversione – La modifica da parco a parcheggio sminuisce la figura dell’anziano a cui il nostro progetto è dedicato. L’obiettivo principale dell’healing garden in costruzione, infatti, è quello di offrire ai nostri nonni un parco per l’attività motoria e psico-cognitiva e di scambio intergenerazionale. Siamo certi che la città di Varese saprà comprendere quanto questo tipo di progetti che mettono al centro la Terza e la Quarta età siano da promuovere con sempre nuova energia».