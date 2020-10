In piazza contro ogni violenza sulle donne

Si sono ritrovate questa mattina in piazza Carducci nel centro di Varese per ribadire che la violenza di genere è da condannare e combattere. Erano le socie del nuovo Circolo dell’ambiente e della cultura Varese, nato per volontà di Mariella Meucci: « Oggi stiamo assistendo a un peggioramento della sensibilità sul tema della violenza alle donne – spiega Meucci – Spesso fatti anche gravi non vengono nemmeno più ripresi sulle pagine dei quotidiani. Ci si abitua a un modo di pensare che va invece combattuto con forza. È una questione culturale: non esiste alcun diritto alla violenza e le donne non possono subire attacchi per il loro modo di decidere la propria vita».

In cerchio, con cartelloni che riprendevano temi cruciali, le donne hanno dato vita al primo di una serie di eventi che vogliono diventare un appuntamento mensile fisso, itinerante in città : «Tra un flash bob e l’altro organizzeremo anche altri momenti di riflessione e approfondimento».

Tra gli obiettivi, la richiesta di entrare a far parte della rete che vede istituzioni e terzo settore collaborare: « Anche a Varese i numeri ci dicono che il fenomeno è presente e grave. Non ci sono poi adeguate strutture per aiutare le vittime a liberarsi della violenza. Il nostro vuole essere un contributo soprattutto culturale per sostenere la crescita del sentimento di rispetto».