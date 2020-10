“Poche mascherine e tanti assembramenti, studenti a rischio”

Il monito arriva dagli attivisti luinesi dei Cinquestelle:

Condividiamo le segnalazioni di alcuni genitori: “Troppo spesso notiamo che gli studenti si radunano fuori dalle scuole senza le dovute precauzioni, non indossando la mascherina o restando troppo vicino.

Ai giovani è necessario ricordare che certi comportamenti di sicurezza vanno mantenuti finché non si è a casa dato che siamo ancora nel mezzo di una pandemia, sempre presente nonostante ora ci stia dando un minimo di tregua.

Solo con la corresponsabilità di tutti riusciremo a gestire questo delicato momento. I ragazzi vanno responsabilizzati più che altro pensando al male che potrebbero fare anche ai loro cari più fragili in caso di contagio.

Gradiremmo notare un maggior impiego delle forze dell’ordine o protezione civile a vigilare in tali momenti.”

Così, lancia l’allarme un gruppo di genitori che reclamano maggiori controlli chiedendo di dar loro voce.

Avendo appurato l’effettiva consistenza della problematica ci uniamo alla richiesta ringraziandoli della considerazione.

Luino 5 Stelle