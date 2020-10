A Porto Ceresio si parte per la Luna: in mostra i 50 anni dello storico allunaggio

E’ stata inaugurata ieri sera in Sala Luraschi a Porto Ceresio la mostra “Apollo 50”, dedicata allo storico primo sbarco sulla Luna.

Curata dal fotografo Luca Leone e organizzata in collaborazione con il Comune di Porto Ceresio, a mostra permette di ammirare 30 foto in grande formato, documenti dell’epoca, tra cui centinaia di pagine tratte dai manuali di volo e di istruzione tra le migliaia servite per preparare l’allunaggio, i piani di volo, le mappe della luna e oltre 100 prime pagine dei giornali dell’epoca.

E ancora decine fra libri, riviste, francobolli, monete ed altri oggetti, insieme ai filmati originali delle passeggiate lunari sullo schermo gigante e, in una saletta dedicata, slideshow fotografici, planisferi lunari, la APP su iPad per scoprire la luna, tantissime foto anaglifiche da vedere con gli occhialini, le foto 3D del Wiewmaster originale del 1969 e una mini mostra di stampe tratte dalle opere a tema lunare dipinte dall’astronauta di Apollo 12 Alan Bean, uno dei magnifici 12 scesi sul suolo lunare.

La mostra potrà essere visitata oggi e domani dalle 10 alle 19, ma anche nel prossimo fine settimana, sabato 24 e domenica 25 ottobre, con orario continuato dalle 10 alle 19.

Ingresso libero e gratuito con obbligo di indossare la mascherina.