Lavori di notte sulla linea, ritardi al mattino per i treni

La mattina di chi viaggia in treno, soprattutto per quanto riguarda la linea Porto Ceresio-Varese-Gallarate-Milano, non è stata delle più comode a causa di una serie di ritardi che hanno colpito i convogli previsti sulla tratta.

La radice dei problemi è da ricercarsi nelle ripercussioni dei lavori notturni che sono stati effettuati nel tratto ferroviario tra Busto e Gallarate. Gli interventi, già programmati, si sono prolungati fino alle ore 6,40 del mattino causando così lo slittamento degli orari di transito dei treni.

Secondo Trenord si sono registrati ritardi fino a 50 minuti, ma anche alcune variazioni di percorso e cancellazioni per i treni della linea. In particolare sono stati cancellati un convoglio della linea S5 in partenza da Varese alle 5.43 diretto a Treviglio e due sulla Porto Ceresio-Gallarate-Milano: il primo sarebbe dovuto partire dalla località sul lago alle 5,16, il secondo da Milano Garibaldi alle 7,32.