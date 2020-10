Riapre il ponte di Via Giordani, il Sindaco Galimberti: “Una strada fondamentale”

“Riaprire alla circolazione il ponte di via Giordani venerdì 16 ottobre”. É quanto prevede l’ordinanza firmata oggi dal sindaco Davide Galimberti con la quale l’amministrazione chiede a Ferrovie Nord di rendere di nuovo transitabile la strada che da via Sanvito scende verso la provinciale del lago.

«I lavori sono stati importanti e questo nuovo ponte porterà sicuramente a un miglioramento della viabilità – spiega il sindaco – ma visto che il cantiere è praticamente finito ho chiesto a Ferrovie nord di procedere già questo venerdì con la riapertura della strada. Si potrà proseguire con gli ultimi dettagli dei lavori e con le finiture nei prossimi giorni riaprendo da subito alla circolazione questa fondamentale arteria di Varese».

I lavori, come spiegato più volte, hanno visto la completa sostituzione del vecchio ponticello che per le sue dimensioni consentiva il passaggio di un solo veicolo alla volta per senso di marcia. Oggi invece, sulla via Giordani è stato posizionato un nuovo ponte moderno e più largo. Inoltre, grazie ai lavori, verrà aumentata anche la sicurezza della strada grazie a nuovi marciapiedi, attraversamenti protetti e dissuasori della velocità che verranno realizzati in corrispondenza del nuovo ponte.

«Questa strada è importante – insiste il sindaco – ma con la ripresa delle scuole e la situazione legata all’emergenza sanitaria in cui in molti stanno scegliendo il mezzo privato al trasporto pubblico, oltre a diverse strade interessate oggi da altri cantieri, come la via Gasparotto dove si sta realizzando una nuova viabilità con l’obiettivo di fluidificare il traffico, riaprire la via Giordani è davvero urgente. Per questo ho chiesto a Ferrovie Nord di procedere al più presto con l’apertura alla circolazione del nuovo ponte, già per questo venerdì».