Riaprire al transito passeggeri la Laveno-Sesto, Pellicini: “Firmate la petizione”

Da qualche tempo è presente su internet una petizione per la riapertura al trasporto passeggeri della linea ferroviaria del Lago Maggiore tra Laveno e Sesto Calende, interrotta da diversi anni e aperta solo al transito delle merci. Le firme già raccolte sono oltre 500 e ogni giorno la proposta trova ulteriori consensi.

«Invito tutti coloro che hanno a cuore lo sviluppo economico e turistico del Lago Maggiore – dichiara Andrea Pellicini, che da Sindaco di Luino si è sempre battuto per la riapertura della linea – a sottoscrivere la petizione. Appare davvero assurdo che in uno dei territori più belli d’Italia sia stato eliminato il trasporto passeggeri. Come ricorda la petizione, tra Laveno e Sesto Calende si trovano preziosità come Santa Caterina del Sasso e la Rocca di Angera. A Ispra vi è il Centro di Ricerca della Comunità Europea. Il ripristino del trasporto passeggeri potrebbe avere lo stesso significato della linea ferroviaria che collega i borghi delle Cinque Terre. I comuni del Lago Maggiore da Maccagno a Sesto Calende devono unirsi per domandare a Regione Lombardia di tornare ad investire sulla linea e dare al Lago Maggiore le medesime opportunità del Lago di Garda. Il treno ha un’importanza fondamentale in ogni politica seria di sviluppo economico».