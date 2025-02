Il consigliere di FdI Zocchi scrive all’assessore Bertolaso per i problemi dell’ortopedia di Luino

L’ortopedia dell’ospedale di Luino in sofferenza. È quanto segnala il Consigliere regionale Luigi Zocchi (Fratelli d’Italia) che ha presentato un’interrogazione scritta: « L’Ospedale si trova in un’area montana isolata, caratterizzata da una complessa orografia. Questo nosocomio rappresenta un presidio fondamentale per la popolazione locale e per i turisti che visitano l’area. Nonostante i recenti investimenti della Regione Lombardia volti alla riqualificazione delle sale operatorie, il reparto di ortopedia si trova oggi in una situazione critica» ha evidenziato Zocchi.

Effettivamente l’equipe è composta dal solo primario e da tre specializzandi inviati dell’Asst Gaetano Pini: questa situazione, secondo il Consigliere Zocchi, non è accettabile.

Il problema dell’ortopedia di Luino esiste da almeno tre anni. Per rinforzare l’equipe del dottor Masola, vincitore di concorso nel febbraio di due anni fa, la Sette Laghi, ma anche la città di Luino ha provato molteplici strade: un bando aziendale, l’offerta di un alloggio all’interno del Confalonieri. Nessuna delle strategie messe in atto, però, era riuscita a risolvere il problema della carenza. L’intesa con l’Asst Pini di Milano, dopo una lunga fase di rodaggio, ha portato all’individuazione di tre medici specializzandi con cui instaurare una collaborazione per quattro giorni alla settimana fino a tutoli prossimo anno.

Per agevolare i medici provenienti da Milano si è mossa anche la curia che ha messo a disposizione un appartamento, sistemato dallo stesso Comune.

La notizia era stata annunciata anche dall’onorevole di Fratelli d’Italia Andrea Pellicini: «L’arrivo a Luino dei tre specializzandi presso il reparto di ortopedia dell’ospedale cittadino. È certamente una buona notizia, che dimostra la volontà di ASST Sette Laghi di difendere questo storico reparto del nostro ospedale di frontiera».

Zocchi chiede all’Assessore al Welfare della Regione Lombardia di intervenire con urgenza per risolvere la problematica e ripristinare il pieno funzionamento del reparto di ortopedia, garantendo un servizio sanitario adeguato alla popolazione.

Una domanda a cui più volte soggetti diversi hanno tentato di dare risposte ma il problema della carenza di personale specializzato ha impedito di risolvere le criticità.