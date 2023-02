È il dottor Massimo Masola il nuovo primario dell’ortopedia di Luino

L’ortopedia di Luino ha un nuovo primario. È il dottor Massimo Masola a cui era stato affidato il reparto dopo le dimissioni del direttore Christian Prestianni. La decisione di trasformare in incarico ufficiale il ruolo di facente funzioni è per dare un segnale di stabilità.

La soluzione costruita in casa mira a proseguire nella tradizione dell’offerta specialista del Confalonieri. Si guarda ora al prossimo concorso fissato per il 10 marzo per reclutare nuovi specialisti che andranno a potenziare l’equipe del neo primario Masola, laureatosi all’Università dell’Insubria nel 1999 e entrato nell’azienda ospedaliera di Varese nel 2010. Dal 2001 al 2010 ha prestato servizio nell’ortopedia dell’Istituto Clinico Mater Domini di Castellanza.

È specializzato nella chirurgia protesica d’anca e ginocchio oltre alle comuni patologie della mano e del piede.

«Ringrazio il Dott. Masola per aver accettato questo incarico – ha commentato il Commissario straordinario di ASST Sette Laghi, Giuseppe Micale – Faremo il possibile per sostenere l’Ortopedia del Luinese e sono certo che lui, in questo nuovo ruolo, farà lo stesso».