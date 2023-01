Si dimette il primario dell’ortopedia di Luino, nominato il sostituto facente funzioni

Nuovo cambio alla guida del reparto di ortopedia dell’ospedale di Luino. Il dr Christian Prestianni, nominato nel luglio dello scorso anno, ha rassegnato le dimissioni a partire dal 26 gennaio. La direzione sanitaria ha individuato il sostituto, il dottor Massimo Masola che ricoprirà l’incarico facente funzioni, come previsto dall’atto formato dal commissario Micale. L’incarico avrà durata di 9 mesi eventualmente rinnovabili.

Il dr Prestianni era arrivato a Luino per prendere il reparto che era stato di Carlo Montoli per un decennio. Dipendente dell’ASST Lariana, all’Ospedale Sant’Anna di Como, dal 2018 aveva ricoperto l’incarico di alta specializzazione Fast track in Chirurgia protesica ortopedica.

L’attività di ortopedia nel Verbano conta anche sul polo dell’ospedale di Cittiglio affidato all’università e al professor Surace che gestisce l’attività in modo trasversale era Cittiglio e Angera.

Al momento della nomina del dottor Prestianni del luglio 2022, l’ex direttore generale dell’Asst Bonelli aveva commentato: “Come promesso, Luino ha un nuovo Primario di Ortopedia. Non è solo la conferma di quanto promesso, ma dell’importanza che l’Ospedale di Luino ha all’interno della nostra rete. Auguro al Dott. Prestianni buon lavoro, con l’obiettivo di mantenere e accrescere la grande tradizione ortopedica del Verbano”.