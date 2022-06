Il nuovo Direttore dell’Ortopedia di Luino è il dottor Christian Prestianni

È Christian Prestianni il nuovo Direttore dell’Ortopedia di Luino. 47 anni, laureatosi in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Milano, si è specializzato in Ortopedia e Traumatologia nello stesso ateneo nel 2006.

Dal 2013 è in forze all’Ortopedia dell’ASST Lariana, all’Ospedale Sant’Anna di Como, dove, dal 2018, ricopre l’incarico di alta specializzazione Fast track in Chirurgia protesica ortopedica. In passato, nel 2007, ha esercitato la professione di ortopedico in Camerun, all’Ospedale St.John Of God di Nguti.

Tra le numerose competenza sviluppate, rilevano quelle nel trattamento del politraumatizzato nei vari aspetti, dal damage control al trattamento definitivo, nel trattamento artroscopico delle patologie del ginocchio e di quelle tendinee e neurologiche alla base della mano, oltre al trattamento protesico delle patologie artrosiche. È Ufficiale medico della marina militare con il grado di SottoTenente di Vascello.

«Come promesso, Luino ha un nuovo Primario di Ortopedia – ha commentato il DG Bonelli – Non è solo la conferma di quanto promesso, ma dell’importanza che l’Ospedale di Luino ha all’interno della nostra rete. Auguro al Dott. Prestianni buon lavoro, con l’obiettivo di mantenere e accrescere la grande tradizione ortopedica del Verbano».