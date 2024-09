Viabilità e parcheggi: a Luino due incontri pubblici su via Ronchetto e via Gorizia

Il Comune di Luino organizza due assemblee pubbliche per discutere di importanti temi legati alla viabilità, al piano urbano del traffico e, in particolare, alla questione dei parcheggi. Gli incontri sono principalmente rivolti ai residenti di Via Ronchetto e Via Gorizia ma l’invito è esteso a tutta la cittadinanza interessata.

Le assemblee si terranno presso la Sala Consiglio del palazzo del Municipio in Piazza Crivelli Serbelloni, nei seguenti giorni:

– lunedì 30 settembre 2024 alle ore 18:00. Per via Ronchetto (frazione Creva)

– lunedì 7 ottobre 2024 alle ore 18:00. Per via Gorizia (frazione Voldomino)

Durante gli incontri, l’amministrazione illustrerà le possibili soluzioni per migliorare la gestione della viabilità e dei parcheggi nelle aree interessate, rispondendo alle domande e raccogliendo i suggerimenti dei cittadini.

Enrico Bianchi, sindaco di Luino: «Il fine di queste assemblee pubbliche non è solo illustrare le azioni concrete dell’amministrazione ma trovare insieme ai cittadini soluzioni migliorative per loro stessi. Così facendo, portiamo al massimo il livello di ascolto e partecipazione». D’accordo con Bianchi, anche Francesca Porfiri, assessore ai lavori pubblici: «Sulla scia e nella logica di quanto già fatto con le frazioni ora incontriamo gli abitanti di queste due vie per parlare, ma soprattutto, ascoltare le loro esigenze su tematiche specifiche».

«Questi momenti di confronto sono l’occasione, come già avvenuto, per costruire insieme proposte concrete e che rispondano alle esigenze reali e quotidiane dei residenti. Filo diretto e reale partecipazione civica per noi sono fondamentali» ha concluso Ivan Martinelli, assessore alla Polizia Locale e partecipazione civica.