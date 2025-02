L’Ekoné di Luino verso il cambiamento: appello alla comunità per nuove idee e proposte

(A cura della Cooperativa Sociale GIM_TERREdiLAGO)

Cari amici di ekoné,

a settembre 2017 come cooperativa sociale GIM- TERREdiLAGO abbiamo inaugurato il nostro locale a Luino in via Voldomino: non il solito bar, né un negozio qualsiasi, ma un luogo di incontro e una Bottega del Mondo, dove ognuno si potesse sentire a casa propria, prendere un caffè o una torta, consumare durante la pausa pranzo semplici piatti preparati con ingredienti del commercio equo e a km 0; un locale, gestito dalle lavoratrici della cooperativa e dai volontari della Bottega del Mondo, che porta avanti la tradizione del GIM (Gruppo Impegno Missionario), nato nel 1981 per sviluppare progetti di cooperazione con i Paesi del Sud del mondo e progetti di economia solidale nel nostro territorio con il progetto TERREdiLAGO.

Dopo tutti questi anni, è tempo di fare bilanci. Per quanto riguarda la funzione sociale dello spazio, la missione che ci eravamo dati era quella di costruire un luogo in cui ognuno si potesse sentire accolto e da questo punto di vista siamo diventati un punto di riferimento per molti: dagli studenti che si ritrovano qui per studiare, ai ragazzi che vengono per fare giochi da tavolo in compagnia, fino ai tanti amici che passano anche solo per un caffè, sapendo di andare in un luogo di socialità, in cui poter stare bene insieme agli altri. Inoltre da noi trovano opportunità di formazione ragazzi e ragazze con difficoltà personali di diverso tipo, che necessitano di inserimento lavorativo protetto, e siamo anche spazio di accoglienza per persone inserite in percorsi di giustizia riparativa e che devono scontare pene minori attraverso il servizio sociale.

Siamo un luogo di riferimento per aperitivi culturali, approfondimento di temi di attualità, presentazioni di libri in linea con i nostri valori, spazio aperto alla musica giovane e collaborazioni con realtà del territorio. Purtroppo bisogna fare anche i conti a fine mese, e la situazione economica non è altrettanto buona: i costi fissi (salari, affitto, utenze) sono troppo alti rispetto alle entrate che riusciamo a generare. Speravamo di riuscire a invertire questa tendenza, ma purtroppo, forse anche a causa della nostra inesperienza, non ci siamo riusciti.

I tentativi fatti per migliorare la situazione ad oggi non sono andati a buon fine: abbiamo bisogno di nuove idee che includano anche l’eventualità di fare un passo indietro e lasciare spazio a nuove proposte. Per questo, a malincuore e sapendo di lasciare un grande vuoto tra i tanti amici che frequentano il locale, vi condividiamo che un’eventualità che stiamo prendendo in considerazione è la chiusura di Ekoné.

Se qualche realtà del territorio fosse interessata a continuarne la gestione, in collaborazione con noi o in autonomia, vi chiediamo di contattarci per qualsiasi informazione e per discuterne insieme. Se la chiusura di ekoné dovesse concretizzarsi, non vorremmo però che coincidesse anche con la fine dell’ultima esperienza di commercio equo e solidale ancora presente nel nord della provincia. Se qualcuno avesse idee, proposte, competenze o spazi da mettere a disposizione per la Bottega del Mondo, ci contatti: stiamo valutando quale potrebbe essere la strada migliore per portare avanti le cose e siamo aperti a qualsiasi tipo di proposta e collaborazione.

Ricordiamo che a ekoné è possibile trovare, oltre ai prodotti artigianali e alimentari del commercio equo e solidale, anche detersivi alla spina, cosmesi naturale, prodotti di cooperative sociali che si occupano di inserimento di persone in difficoltà, da economia carceraria, dai terreni confiscati alla mafia: pensiamo che la mancanza di un luogo che abbia questo tipo di offerta di prodotti ad alto impatto sociale e rispettosi dell’ambiente lascerebbe un grande vuoto per chi, come noi, crede che ogni acquisto sia una scelta del tipo di società che vogliamo essere.

Potete inviare le vostre idee e proposte a questi contatti: e-mail: gim.terredilago@gmail.com / telefono: 349 2632851