Ricerche ancora in corso in val Veddasca

È ripartito all’alba di martedì l’intero dispositivo che i vigili del fuoco di Varese hanno messo in campo per le ricerche dell’uomo di 54 anni di cui non si hanno più notizie da diversi giorni, ancora da prima che la macchina dei soccorsi approntasse il posto di comando a Garabiolo, frazione di Maccagno con Pino e Veddasca.

Da sabato sono schierati i vigili del fuoco che stanno utilizzando tutte le tecnologie in loro possesso per trovare il residente del posto.

I parenti avevano comunicato la scomparsa ai carabinieri nella giornata di sabato.

Oggi, martedì 27 ottobre con le condizioni meteo in netto miglioramento rispetto ai giorni passati, le ricerche continuano.