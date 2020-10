Ancora in corso le ricerche a Garabiolo

Da sabato, quando sono cominciate le ricerche del residente di cui non si hanno notizie in val Veddasca, decine e decine di persone hanno operato sui monti per arrivare a capire dove possa essere finito il 54enne disperso.

Le ricerche erano state sospese domenica sera col buio e sono riprese questa mattina, lunedì 26 ottobre.

A coordinare in valle c’è un posto di comando avanzato dei vigili del fuoco.

Nei giorni scorsi sono stati impiegati elicotteri, squadre di terra e cani molecolari del soccorso alpino ma per il momento le battute sono senza esito.

L’uomo era sparito di casa da diversi giorni e i famigliari hanno fatto scattare l’allarme avvertendo i carabinieri che hanno attivato la macchina delle ricerche, supportate anche dai tecnici dell’Unità di soccorso tecnico e dalla protezione civile.

L’area delle ricerche è quella intorno a Garabiolo, frazione di Maccagno con Pino e Veddasca.