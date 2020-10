Rinviata anche Castellanzese – Casale

Non c’è pace per il quarto turno di Serie D. Dopo i rinvii già confermati di Lavagnese – Legnano e di Città di Varese – Caronnese, nella serata di venerdì 9 ottobre è arrivata la comunicazione da Castellanza.

La gara prevista per domenica 11 ottobre al “Provasi” tra la Castellanzese e il Casale non si disputerà.

Questa la comunicazione della società neroverde:

USD Castellanzese 1921 comunica che la gara tra i neroverdi e il Casale, valida per la 4^ giornata di Serie D, in programma domenica 11 ottobre presso lo Stadio Giovanni Provasi di Castellanza è stata rinviata a data da destinarsi per cause di forza maggiore.