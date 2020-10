Salta il gazebo Pd in piazza a Varese: “Una scelta prudente visto l’evolversi dei contagi”

Il Partito Democratico di Varese ha scelto di sospendere per prudenza l’organizzazione prevista per un gazebo in corso Matteotti previsto per sabato 17 ottobre. Un’appuntamento pensato dal partito per diffondere il decimo numero del giornale redatto dal Pd cittadino per informare sulle ultime iniziative che coinvolgono la città

«La salute e la tranquillità delle persone vengono prima di tutto – spiega il segretario Luca Carignola -, occorre evitare occasioni di contagio e su questo va tenuta alta l’attenzione da parte di tutti, istituzioni, partiti e associazioni, e anche noi vogliamo fare la nostra parte».