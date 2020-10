Saronno, il neo sindaco Airoldi al mercato per ringraziare i cittadini

Mattinata al mercato per il neo sindaco di Saronno Augusto Airoldi, che ha voluto ringraziare di persona la cittadinanza per le preferenze espresse al ballottaggio. Arrivato tra le bancarelle in bicicletta (come sempre) di buon mattino, accompagnato da alcuni membri della sua squadra, Airoldi ha distribuito alcuni volantini con la scritta “Grazie Saronnesi“, mentenendo un impegno preso in campagna elettorale.

«Lo avevo promesso, qualora fossi diventato sindaco avrei voluto mantenere i rapporti con loro come ho fatto in campagna elettorale girando per i quartieri della città – spiega Airoldi -. Oggi pur non avendo ancora la conferma ufficiale della mia elezione a sindaco approfitto di questo primo giorno di mercato per ringraziare i saronnesi per l’ampia fiducia che ci hanno accordato. Iniziamo ascoltando i cittadini, se ci sono richieste o proposte sono qui per lavorare insieme a loro e per far ripartire la città di Saronno».

Non ci sono ancora anticipazioni sulla giunta, come conferma il sindaco Airoldi: «Ho letto qualche nome in giro, ma sono loro supposizioni. Posso solo dire che ci stiamo lavorando e che non ho informazioni certe da dare».

Molti i cittadini che si sono fermati per congratularsi con il nuovo sindaco o per segnalare qualche problema o criticità nella città. Qualcuno ha anche preparato dei biglietti di auguri da consegnare al nuovo sindaco. Tra i saronnesi presenti al mercato anche l’immancabile Elio Fagioli, storico militante leghista e papà del primo cittadino uscente Alessandro, sconfitto al ballottaggio da Airoldi.

Anche lui come sempre in bicicletta, ha salutato il neo sindaco dicendogli simpaticamente: «Mi raccomando, tieni in oridne quello che abbiamo fatto noi».