Serie C, Olbia – Pro Patria

Turno infrasettimanale per la Pro Patria che dopo il pareggio interno contro la Pro Vercelli viaggia verso la Sardegna per affrontare l’Olbia nella terza giornata di Serie C. Ancora tanti indisponibili tra i tigrotti, compreso mister Javorcic, ancora in isolamento aspettando i tamponi negativi. Potrete commentare in tempo reale e interagire con gli hashtag #DirettaVn e #OlbiaProPatria sui social.

