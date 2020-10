Sport e didattica a distanza, Fontana: “Sacrifici per evitare un nuovo lockdown”

«Le misure che prendiamo oggi devono servire ad evitare un nuovo lockdown». Attilio Fontana, Presidente di Regione Lombardia, arriva all’inaugurazione dell’anno scolastico dell’asilo di Bobbiate al termine della riunione con il governo e il Cts (Comitato Tecnico Scientifico).

Un vertice importante dove si è discusso delle misure adottare per affrontare la nuova ondata di contagi da Covid19 e di quelle che potrebbero essere inserite nel nuovo Dpcm del Presidente Giuseppe Conte.

Il presidente di Regione Lombardia, in particolare, parla di scuola, trasporti, sport e movida. Davanti alla nuova struttura per l’educazione dei piccolissimi spiega, Attilio Fontana spiega: «Ho proposto un alleggerimento del trasporto pubblico. La mia idea è quella di sgravare il servizio pubblico dilazionando gli orari di ingressi e di uscita della scuole. Inoltre, ho proposto la didattica a distanza, alternata, per le classi delle superiori ed in particolare a partire dalla classe terza».

Rispetto alle misure adottate nello sport dilettantistico invece, risponde alle critiche spiegando: «Capisco il dispiacere di chi lo pratica ma siamo tutti costretti a fare rinunce per evitare un’altre chiusura totale». Lo stesso discorso, spiega Fontana, vale per le restrizioni sulla movida: «Dobbiamo avere la forza e la determinazione di affrontare anche queste disposizioni, seppur non piacciano a nessuno».