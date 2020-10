Un contagio all’asilo, i bimbi del nido di Inarzo in isolamento

Un contagio al nido di Inarzo e due sezioni sono state messe in isolamento. La notizia è di questa mattina, mercoledì 28 ottobre, ed è stata confermata dal sindaco Fabrizio Montonati.

Dopo il risultato positivo del tampone, la responsabile dell’asilo ha disposto la chiusura del nido e, solo per oggi, anche della sezione dei più grandicelli in modo da poter organizzare la gestione dei prossimi giorni. I bimbi che frequentano il nido invece dovranno restare in quarantena.

«Un grave disagio per le famiglie – ha detto il sindaco – ce ne rendiamo conto, ma le disposizioni sono queste e per la sicurezza di tutti è bene essere ligi». Ad Inarzo si contano dodici positivi, uno dei quali è in ospedale.