Valbossa in Rosa, annullato il convegno a Villa Cagnola sulla genetica in oncologia

Annullato il convegno organizzato in occasione di “Valbossa in Rosa” a Villa Cagnola a Gazzada Schianno. La comunicazione è stata diffusa oggi dagli stessi organizzatori, l’associazione “In Valbossa”: “Su esplicita raccomandazione dei direttori generali di ATS Insubria, dottor Lucas Maria Gutierrez, e di ASST Sette Laghi, dottor Gianni Bonelli, con nostro grande dispiacere vi comunichiamo che, preso atto dell’andamento della pandemia di Covid-19 e in attesa di meglio conoscere l’evoluzione epidemiologica della stessa, al fine di poter garantire la massima sicurezza ai relatori ed a tutti i partecipanti ci vediamo costretti a rinviare a data da destinarsi il convegno sul tema “Perché la genetica oncologica va tanto di moda?”, appuntamento prestigioso nel cartellone di “Valbossa IN Rosa” che nel massimo rispetto delle normative attualmente vigenti era stato calendarizzato per giovedì 8 ottobre, alle ore 18.30, a Villa Cagnola di Gazzada Schianno”.

Salta quindi l’ incontro che avrebbe visto al tavolo medici ed esperti a trattare un tema davvero importante quando si parla di tumore al seno, ovvero quello dei test genetici in oncologia. L’altro tavolo è previsto invece a Bodio Lomnago il 17 ottobre quando le associazioni di volontariato oncologico si incontreranno per confrontarsi sulla loro missione, far emergere necessità ed esigenze e individuare un modus operandi condiviso.

Qui tutto il programma di Valbossa In Rosa

Sabato 10 ottobre

Open Day Andos, visite gratuite a cura di Andos, ambulatorio comunale. Bodio Lomnago, ore 9.

Hatha Yoga himalayano, lezione gratuita con Simona Ghiringhelli (info e prenotazioni: 333/7351224), Casa Dharmya, via Dante 15. Brunello, ore 9.30-11.

Ginnastica in gravidanza e Gymon (post parto), info e prenotazioni: 347/8409665, Studio Vita Vera. Azzate, ore 10-12.

Concerto Accademia Sant’Agostino, info e prenotazioni: 345/0304678, Teatro Niemen. Biandronno, ore 20.30.

Domenica 11 ottobre

Camminata Rosa, percorso di cinque chilometri, iscrizioni a offerta libera in loco dalle 8.30. Partenza dal campo sportivo di Sumirago, ore 9.30.

Castagnata Alpina, municipio. Albizzate, ore 14.30.

“Donne nell’arte”, visite gratuite guidate, Oratorio Visconteo. Albizzate, ore 15.30-17.30.

Martedì 13 ottobre

Nordic Walking, info e prenotazioni: 348/2268566, ritrovo alla Casa del Miele. Lozza, ore 9.

Cena della Salute, info e prenotazioni: 347/5886426, salone dell’oratorio. Buguggiate, ore 19.30

Giovedì 15 ottobre

Presentazione libro di poesie “Un mondo di luce” di Elena Pratesi, organizzato da Andos, biblioteca comunale. Bodio Lomnago, ore 16.

Giovedì 15 e venerdì 16 ottobre

Commedia teatrale “Un losco al sole”, serata benefica con ingresso libero e regolamentato, info e prenotazioni: 339/6779440, Teatro Castellani. Azzate, ore 20.45.

Sabato 17 ottobre

“Tanti IO che diventano NOI”, tavolo di confronto tra le associazioni di volontariato oncologico, sala consiliare. Bodio Lomnago, ore 10.

Concerto Filarmonica Giuseppe Verdi, info e prenotazioni: 345/0304678, palestra comunale. Biandronno, ore 20.30.

Domenica 18 ottobre

Concerto On The Roaduo con castagnata, Darsena. Cazzago Brabbia, ore 15.

Castagnata, organizzata da IN Valbossa, in collaborazione con il gruppo Alpini di Azzate, piazza della Pesa. Azzate, ore 13.

Venerdì 23 ottobre

“Affrontare il dolore della malattia: EMDR e salute”, incontro con la psicologa Stefania Sacchezin, Palazzina della Cultura, via Verdi. Daverio, ore.20.30.

Sabato 24 ottobre

Super Open Day, visite senologiche gratuite negli ambulatori dei 17 Comuni, info e prenotazioni: 324/9564129 da giovedì primo ottobre dalle 14.30 alle 18.30.

Spettacolo teatrale “Viaggiatori in sogno”, info e prenotazioni: 345/0304678, Teatro Niemen. Biandronno, ore 20.30.

Domenica 25 ottobre

“Tutti in piazza – Castagnata e Tombolata Rosa”, stand di associazioni azzatesi. Evento organizzato da IN Valbossa. Azzate, ore 14.