Valbossa In Rosa, si torna in scena. E in piazza

Buona la prima, stasera si replica. Seconda serata, oggi venerdì 16 ottobre, al Teatro Castellani di Azzate con la divertente commedia “Un losco al sole” (biglietti ancora disponibili, telefonare al numero 339.6779440). Scritta e diretta da Fabio Corradi della compagnia FARE Teatro , nella prima di ieri ha fatto sorridere e intrattenuto un centinaio di spettatori.

Lo spettacolo rientra nell’ambito di “Valbossa In Rosa”, la manifestazione organizzata dall’associazione di promozione sociale IN Valbossa in collaborazione con Lilt e tesa alla sensibilizzazione per la prevenzione del tumore al seno sta colorando di rosa i 17 Comuni (Albizzate, Azzate, Biandronno, Bodio Lomnago, Brunello, Buguggiate, Casale Litta, Castronno, Cazzago Brabbia, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, Inarzo, Morazzone, Mornago e Sumirago).



Il momento più atteso è il Super Open Day di sabato 24 ottobre, nel quale saranno effettuate in contemporanea visite senologiche gratuite negli ambulatori di tutti e 17 i centri aderenti, ma le iniziative in cantiere sono ancora molte.

Sabato 17 ottobre a catalizzare l’attenzione sarà “Tanti io che diventano noi”, tavolo di confronto tra le associazioni di volontariato oncologico organizzato dal Comune di Bodio Lomnago, guidato dal sindaco Eleonora Paolelli, previsto dalle ore 10.30 nella sala consiliare (ingresso solo a inviti) con la presenza di Emanuele Monti, presidente della Commissione Sanità di Regione Lombardia, e il giornalista Matteo Inzaghi nel ruolo di moderatore.

Sempre sabato 17 ottobre e sempre nella sala consiliare ma del Municipio di Azzate sarà invece inaugurata la Mostra d’Arte dell’Associazione degli Artisti indipendenti di Varese, che ha già fatto tappa con successo ad Albizzate e che resterà aperta per due weekend (17-18 e 24-25 ottobre) in abbinamento al premio Luigi Pedretti assegnato in base ai giudizi del pubblico.

Domenica 18 ottobre, dalle ore 12, sempre ad Azzate ci sarà il primo appuntamento in piazza della Pesa (l’altro è previsto per domenica 25 ottobre) con la Castagnata proposta dall’associazione di promozione sociale IN Valbossa in collaborazione con il gruppo locale dell’Associazione Nazionale Alpini.