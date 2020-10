Varese, acqua rosa dalla fontana di piazza Monte Grappa

Acqua rossa (o meglio rosa) dalla fontana di piazza Monte Grappa.

Già nella serata di sabato 4 ottobre in molti hanno segnalato lo strano colore dell’acqua che zampilla dalla fontana del centro della città giardino. Nella mattinata di domenica 5 ottobre, col centro frequentato da tanti varesini, il colore dell’acqua della fontana è stato notato da tantissime persone ed è nato un ampio dibattito.

Nessun vandalismo o gesto di qualche squlibrato, ma semplicemente un segno per sensibilizzare la popolazione alla lotta contro il tumore al seno, nel mese della prevenzione organizzato da Andos.

Come sempre, caratteristica dell’evento è anche il fatto di “lasciare un segno rosa” per ricordarlo: quest’anno il segno in città è quello di colorare la fontana di piazza Monte Grappa di rosa, mentre il Comune di Varese ha chiesto ai commercianti di dare un tocco di rosa alle loro vetrine, per partecipare all’autunno di prevenzione.