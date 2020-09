Autunno in rosa: si allunga il mese della prevenzione

E’ stata presentata ufficialmente questa mattina, 28 settembre, la stagione Autunno in Rosa 2020, promossa da Andos Varese Onlus, con i Patrocini di Comune di Varese, Comune di Bodio Lomnago, Camera di Commercio di Varese, Provincia e Teatro di Varese.

Sulla scia delle passate edizioni di Ottobre in rosa, mese dedicato a livello nazionale alle iniziative legate alla prevenzione del tumore al seno, da quest’anno Andos Varese Onlus, e “complice” anche il periodo della primavera scorsa che ha impedito all’associazione di svolgere alcune attività già programmate, allunga sino a dicembre la stagione di incontri, iniziative, campagne di sensibilizzazione.

Foto di gruppo tra le organizzatrici e le assessore

Le Donne Andos Varese Onlus hanno anche però compreso l’importanza di una comunicazione delicata, ma “di massa”: così, hanno cominciato a “fare rete” anche su Facebook e Instagram, anche se la sede fisica continua a essere fisicamente in via Maspero 10 a Varese.

«Il valore della rete tra donne ci è ben noto – ha commentato Ivana Perusin, a nome delle quattro assessore donna del comune di Varese: Cristina Buzzetti, Rossella Dimaggio, Francesca Strazzi e lei stessa – Noi quattro abbiamo fatto rete, ormai siamo quattro amiche, ma abbiamo fatto anche un valore organizzativo del nostro essere donne»

UN SEGNO ROSA PER LA PREVENZIONE

Come sempre, caratteristica dell’evento è anche il fatto di “lasciare un segno rosa” per ricordarlo: quest’anno il segno in città sarà quello di colorare la fontana di piazza monte Grappa di rosa, mentre il comune ha chiesto ai commercianti di dare un tocco di rosa alle loro vetrine, per partecipare all’autunno di prevenzione.

AUTUNNO IN ROSA: TUTTI GLI EVENTI

La serie di eventi comincia il 3 ottobre alle 16.30 con l’apertura ufficiale in piazza Monte Grappa e l’inizio del Contest fotografico “La mia città in rosa”.

Il 10 ottobre dalle nove, visite senologiche gratuite all’ambulatorio di Bodio Lomnago (Per informazioni e appuntamenti è necessario telefonare ad Andos Varese: 0332284502).

Il 15 ottobre alle 16, alla Biblioteca del Comune di Bodio Lomnago è prevista la presentazione del libro “Un mondo di luce” di Elena Pratesi. Lo stesso libro sarà presentato ufficialmente il 4 ottobre alle 16 in

Salone Estense (Per entrambi gli incontri è opportuno prenotarsi: telefonare ad Andos Varese: 0332284502).

L’appuntamento di dicembre è invece al Teatro di Varese, in Piazza della Repubblica in data da confermare: si tratta degli Auguri di Natale con Andos Varese Onlus, premiazione del Contest fotografico e brindisi presso il foyer del Teatro.