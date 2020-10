A Varese ci sono 100 cittadini positivi: l’appello del sindaco Galimberti al rispetto delle regole

Oltre 100 positivi nella città di Varese. In un weekend, la conta delle persone infette è aumentata di quasi un quarto ed è raddoppiata nell’ultima settimana.

È il sindaco Davide Galimberti a lanciare l’allarme direttamente dalla pagina Facebook del Comune.

Dopo un incontro tra tutti i sindaci lombardi con il Presidente Fontana, Galimberti ha deciso di rivolgersi alla popolazione per chiedere un aumento di attenzione e il rispetto delle misure decise con il nuovo DPCM: « Soprattutto, è importante che ciascuno di noi sia rispettoso delle regole basilari su distanziamento, igiene delle mani e mascherina – ha chiarata il sindaco – Se vogliamo mantenere aperta la città e le tue attività, se vogliamo permettere la vita di comunità, occorre agire in modo responsabile. Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti. Le istituzioni e le forze dell’ordine sono impegnate nei controlli ma è fondamentale la collaborazione, soprattutto da parte dei più giovani che, in questa fase, sono i più colpiti dal virus».

In città, i casi, da inizio pandemia,i casi sono stati 455 di cui 49 negli ultimi 7 giorni.