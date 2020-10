“Vi compro io i notebook” dopo il furto, solidarietà anonima per la Righi

A volte non tutto il male viene per nuocere: e la notizia del brutto furto alla scuola Righi di 20 notebook che erano destinati a permettere la didattica a distanza agli studenti che non possedevano a casa questi dispositivi, ha fatto partire un importante movimento di solidarietà per l’istituto e i suoi giovanissimi studenti.

E’ di venerdì 30 ottobre la notizia che una anonima cittadina di Varese, pensionata, ha deciso di “colmare il vuoto” regalando personalmente ben otto notebook all’istituto, per permettere di ricostruire, almeno parzialmente, la dotazione iniziale.

«Ringrazio vivamente per questo tanto inaspettato quanto gradito aiuto – ha commentato Luisa Oprandi, direttore dell’istituto Varese1, a cui la Righi appartiene – I notebook rubati servivano per permettere a tutti di poter sostenere la didattica a distanza e saranno offerti in comodato d’uso alle famiglie degli alunni della Righi e della Salvemini che ne necessitano. Questo gesto mostra che c’è chi ama Varese, e che ha a cuore le sue scuole e i suoi giovani cittadini»

La preside, segnalando come abbia già presentato cinque denunce dal 2019 per casi analoghi di vandalismo o furti, ha poi aggiunto «Anche una azienda del varesotto ci ha dato la disponibilità per diversi computer che aveva a disposizione, in questo caso però fissi, da lasciare in comodato d’uso per chi andasse a ritirarli: così, oltre alla possibilità del notebook, per chi può andarli a ritirare, c’è anche questa possibilità. E anche di questa generosità ringrazio chi si è fatto avanti, dandoci aiuto e conforto».