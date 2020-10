Violenta lite nel piazzale Trento in centro a Varese, intervengono i carabinieri

L’allarme è scattato intorno alle 11.50 di domenica 11 ottobre quando è stato richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e del personale sanitario per una violenta lite scoppiata nel parcheggio di piazzale Trento, proprio di fronte agli esercizi commerciali e la stazione Nord Varese. Secondo una prima ricostruzione si trattava di una lite tra due persone a tratti anche molto violenta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Varese per raccogliere le prime testimonianze e ricostruire i fatti. Il personale sanitario, giunto sul posto con un’ambulanza del Sos Malnate, si è occupato di soccorrere i coinvolti anche se nessuno è rimasto ferito in modo grave.