Addio signora Olga, una vita fra gentilezza e passione per il suo lavoro a Luino

In città molti ricordano la signora Olga Quasso che è venuta a mancare nei giorni scorsi a Luino.

Di lei se ne era già occupata la stampa locale negli anni scorsi, in quanto il suo negozio di idraulica “Quasso” (foto), che si trova in via Confalonieri a Luino, è uno dei più antichi della cittadina lacustre con oltre 70 anni di attività.

Olga è stato un esempio di gentilezza e disponibilità per i numerosi clienti che negli anni l’hanno ritenuta un vero e proprio punto di riferimento.

La signora lascia una testimonianza di come un commerciante può essere vicino alla popolazione dando il suo contributo personale e professionale.