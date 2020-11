All’imbarcadero di Angera una struttura per i tamponi rapidi

Lavori in corso all’imbarcadero di Angera dove si sta realizzando un punto attrezzato per effettuare i tamponi rapidi. I test Covid saranno eseguiti dai medici di famiglia della cittadina, nei casi che riterranno opportuni. Il Comune di Angera metterà a disposizione un’area al chiuso (l’ufficio turistico), riscaldata, con computer e linea Wi-Fi per la registrazione delle persone che devono fare il tampone e un’area esterna, sotto il tendone, per l’esecuzione del tampone direttamente alle persone che arrivano in auto senza farli scendere.

«I pazienti – spiega il sindaco Alessandro Molgora – saranno selezionati dai medici di famiglia che prenoteranno l’appuntamento ai casi che riterranno indicati, per poi farli venire ad eseguire il test rapido drive Through nell’area allestita all’imbarcadero. Il servizio è rivolto ai medici angeresi e gli altri medici che volessero utilizzare lo spazio potranno farci richiesta. Ringraziamo il responsabile covid di Ats, Marco Magrini, per aver appoggiato la nostra proposta, il dottor Franco Baranzini che ci ha aiutato nell’organizzazione, gli amici della Bruschera che ci hanno prestato il tendone e Antonio Bassetti del bar in Bruschera».