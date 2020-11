Arcisate, 143 contagi e due ricoverati in terapia intensiva

Salgono a 143 i casi di positività al Covid-19 ad Arcisate. Nella giornata di ieri si sono registrati altri 9 contagi e un ricovero in ospedale. Gli arcisatesi in ospedale sono ora 11 di cui due in terapia intensiva in condizioni gravi.

Nel suo aggiornamento alla cittadinanza il sindaco Gianluca Cavalluzzi ha nuovamente ricordato l’importanza dei singoli comportamenti per contenere l’espandersi dell’epidemia: «Dobbiamo assolutamente prestare molta attenzione a tutti i nostri spostamenti rispettando le regole imposte. Uscite di casa solo per motivi di necessità. In particolare, non dimenticate mai la mascherina, igienizzate sempre le mani e mantenete il distanziamento sociale. In particolare gli anziani e i soggetti fragili non dovrebbero uscire di casa. In questo momento, è fondamentale mantenere la calma e fare il sacrificio di modificare le proprie abitudini per cercare di sconfiggere questo maledetto virus il prima possibile».