Arriva un nuovo “Spazio primavera” per i bambini del Villaggio

Sarà simbolicamente inaugurato domani, giovedì 19 novembre alla vigilia della giornata internazionale per i diritti dell’infanzia il nuovo “Spazio primavera” del Villaggio del Fanciullo di Morosolo.

Un modo per puntare i riflettori su chi troppe volte si trova a dover lottare contro l’invisibilità che rende i propri diritti calpestati e sottovalutati, piccoli che necessitano di uno spazio a loro dedicato all’interno del quale trovare appropriate attenzioni.

Per questo il Villaggio arricchisce l’offerta per gli ospiti più piccoli e le loro mamme, creando lo “Spazio Primavera”: un luogo completamente dedicato ai loro bisogni ed al supporto alla genitorialità.

“Che ne sai tu di ciò che fa bene a me? Io devo pensare anche ai miei fratelli, altrimenti chi ci pensa…” dice M.

Ha 11 anni, nessuno si è mai occupato veramente di lei e oggi a lei è chiesto di occuparsi di altri.

Sono molti i bambini presenti al Villaggio, tanti di loro non hanno nemmeno tre anni. Alcuni si trovano ad affrontare, senza nemmeno la mamma al loro fianco, le fatiche della vita già in questa tenera età, con il solo sostegno di fratelli maggiori che, come loro, si portano sulle spalle situazioni di violenza e di maltrattamento che hanno richiesto di diventare grandi troppo in fretta.

Tutto questo quotidianamente ci chiede di metterci in gioco con rispetto e tanta sensibilità, studiando proposte e offerte in grado di avvicinarsi alla loro sofferenza con la delicatezza che si aspettano e meritano.

Il Villaggio del Fanciullo di Morosolo è da anni impegnato nella missione legata all’accoglienza di bambini e, soprattutto, all’accompagnamento dei loro percorsi di crescita, cercando di prendere per mano i minori e le loro, spesso giovanissime, mamme.

Attraverso il Nuovo Spazio Primavera il Villaggio del fanciullo vuole offrire ai bambini un contesto privilegiato, sicuro, accogliente e confortevole, complementare ed integrato rispetto agli spazi delle Comunità, in cui poter trascorrere il tempo, favoriti da stimoli ludici e sensomotori, proposti da operatori qualificati. Cura, accoglienza, musica, colore e gioco (psicomotricità), osservazione e intervento educativo, sono solo alcuni degli strumenti messi in campo dall’équipe, per trasformare il tempo trascorso nello Spazio Primavera in momento di valore, che produca esperienze significative ed emozioni positive.

Per le mamme è garantito il supporto costante degli educatori, accompagnato dalla consulenza degli psicologi e della pedagogista clinica. Il calendario di dicembre è già ricco di momenti formativi e informativi loro dedicati, tutti gestiti dagli specialisti, che avranno come tematiche: lo svezzamento e l’alimentazione, il momento della nanna, la gestione di situazioni-problema, le tappe dello sviluppo del bambino, solo per citarne alcuni.

Il tutto nella splendida cornice del parco del Villaggio che vuole, in questo modo, sempre più aprirsi e diventare ‘casa comune’ dei diritti di ogni bambino, punto di riferimento importante e prezioso per il territorio e per quanti lo abitano.

Lo Spazio primavera sarà inaugurato giovedì 19 novembre alle 16.30 con una diretta sulla pagina Facebook del Villaggio. Interverranno il responsabile psico- educativo Simone Feder, la presidente Elena Brusa Pasquè e il direttore Stefano Mastrodomenico.