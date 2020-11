Una staffetta d’arte con opere al telefono e videoletture per i diritti dei bambini

In occasione della Giornata Mondiale dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza 2020, i luoghi della cultura di Busto Arsizio, anche se fisicamente chiusi, fanno cultura a distanza con tre diverse iniziative in programma per tutto il fine settimana, dal pomeriggio di venerdì 20 novembre fino a domenica 22.

Una vera e propria staffetta d’arte che si svolge online e punta a coinvolgere i bambini in una celebrazione collettiva divertente, anche se ciascuno dalla propria abitazione.

Di seguito il programma completo e le indicazioni per partecipare.

Venerdì 20 novembre, ore 14.30 – 18.30

OPERE AL TELEFONO

Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Cicogna

Cinque capolavori di Palazzo Cicogna si raccontano al telefono, o meglio, in videochiamata, direttamente dalle sale del museo! I partecipanti potranno scegliere una delle cinque opere selezionate per loro dai Servizi Educativi Museali (tra cui Marameo di Gioxe De Micheli nella foto in apertura), e ascoltare la sua storia raccontata da un operatore didattico che risponderà alle curiosità sulle tecniche utilizzate, sulla vita degli artisti e sui loro lavori, svelando aneddoti legati all’opera scelta.

Le videochiamate saranno attivate su prenotazione per un massimo di 12 chiamate e avranno una durata di 10 minuti.

L’iniziativa è rivolta a bambini dai 5 ai 12 anni e alle loro famiglie.

Per partecipare occorre scegliere l’opera preferita tra quelle inserite nell’album “Opere al telefono” a questo link e inviare una mail a didattica@comune.bustoarsizio.va.it entro e non oltre venerdì alle ore 12 indicando: nome, cognome ed età del bambino, il recapito cellulare di un adulto di riferimento e un contatto Skype attivo a cui poter essere chiamati e il titolo dell’opera scelta ( una sola! )

Venerdì 20 e Sabato 21 novembre alle ore 21

VIDEOLETTURE PER BAMBINI

Biblioteca Comunale G.B. Roggia

L’iniziativa sarà rivolta a bambini indicativamente dai 4 agli 8 anni (massimo 10 per incontro) e curata dalle bibliotecarie della Sezione ragazzi massimo di 10 bambini per incontro.

Per partecipare occorre prenotarsi inviando una mail a p.cane@comune.bustoarsizio.va.it entro le ore 16 di venerdì 20 novembre, indicando un numero di telefono di riferimento.

A seguito della prenotazione verrà inviato il link alla piattaforma sulla quale sarà effettuato l’incontro.

Domenica 22 novembre, ore 14.30 – 18.30

IL MUSEO AL TELEFONO

Museo del Tessile e della Tradizione Industriale

L’iniziativa riprende lo stesso format delle Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Cicogna, con una differenza: a raccontarsi non saranno le opere d’arte, ma oggetti curiosi legati alla tradizione tessile.

I partecipanti potranno scegliere uno dei cinque oggetti proposti a questo link e ascoltare la sua storia tramite videochiamata.

Le modalità di prenotazione e partecipazione solo le stesse indicate per l’iniziativa a Palazzo Cicogna.

Per informazioni contattare l’Ufficio Didattica museale e territoriale di Busto Arsizio scrivendo a didattica@comune.bustoarsizio.va.it oppure telefonando allo 0331.390242