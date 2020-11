Tributo a Rodari per la Giornata dei diritti dell’infanzia

In occasione della Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il Comune di Malnate propone a tutti i bambini uno spettacolo teatrale trasmesso in diretta su Youtube (a questo link) nel pomeriggio di venerdì 20 novembre alle ore 18.

“Il favoloso Gianni” è il titolo dello spettacolo adatto a bambini e famiglie ideato e interpretato da Martin Stigol e Noemi Bassani di Progetto Zattera Teatro per rendere omaggio al genio di Gianni Rodari, scrittore, poeta e pedagogista di cui decorrono nel 2020 i 100 anni dalla nascita.

Pelle bianca come la cera,

pelle nera come la sera

pelle arancione come il sole

pelle gialla come il limone.

Tanti colori, come i fiori.

Di nessuno puoi fare a meno

per disegnare l’arcobaleno.

Chi un sol colore amerà

un cuore grigio sempre avrà La Pelle

Gianni Rodari

La partecipazione all’evento è libera e gratuita, cliccando a questo link https://youtu.be/4dr3VDLEflQ venerdì 20 novembre alle ore 18.