A Besano parcheggi liberi e gratuiti fino al termine dell’emergenza Covid

Parcheggi liberi e gratuiti per tutti fino al termine dell’emergenza Covid. La decisione è stata presa dalla Giunta di Besano che per agevolare i residenti ha deliberato di attuare gli stessi provvedimenti già adottati a marzo ed aprile.

E’ dunque sospeso il disco orario nei parcheggi su tutto il territorio comunale, così come il pagamento al parcometro di piazza Libertà (piazza del mercato).

Inoltre è stata stabilita la proroga delle concessioni dei parcheggi riservati a pagamento (strisce gialle) e dei permessi per i residenti di via Pietro Rinaldi in scadenza in questo periodo.