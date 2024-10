Ladri d’appartamento dal Lazio alla Valceresio con l’auto “clonata”: fermati da un’azione congiunta di più forze di polizia

Complessa e articolata l’operazione due settimane fa ha portato alla cattura di una banda di ladri specializzati in furti in appartamento, provenienti dal Lazio e fermati in Valceresio.

Tutto è iniziato nella mattina di domenica 13 ottobre, quando personale in forza alla Polizia locale di Arcisate e del Monte Orsa, nel corso di un’attività di contrasto dei furti in appartamento, ha notato una vettura in transito con una targa anomala.

Inizialmente il veicolo, che viaggiava in direzione opposta, è stato perso di vista ma grazie agli accertamenti svolti dalla centrale operativa le anomalie sono state confermate ed è scattata un’operazione congiunta di diverse forze di polizia per ritrovarlo. E’ stata diramata una nota di avviso alle centrali operative di Carabinieri e Polizia di Stato, poi alla ricerca del mezzo sospetto si è unita una pattuglia della Polizia stradale della Sezione di Varese mentre il personale della Squadra mobile della Questura ha svolto una rilevante attività info- investigativa utile alla raccolta di ulteriori elementi.

Intorno alle ore 11,30 il veicolo sospetto è stato individuato nel comune di Besano, nei pressi del passaggio a livello di via Ginaga. Gli agenti della Polizia locale e della Stradale hanno fermato l’auto e controllato l’identità dei quattro occupanti, con il supporto di un equipaggio della Volante della Questura e personale della Squadra mobile.

La macchina, si è appurato, era stata “clonata”: sulla targa era stata applicata una pellicola con un codice alfanumerico appartenente ad un altro automezzo immatricolato nel Milanese.

I fermati, tutti cittadini italiani di etnia sinti, risultano provenire dal Lazio. Nel veicolo avevano realizzato un doppio fondo dove erano nascosti gli attrezzi da scasso. Tra questi un flessibile con dischi per il taglio del metallo, un piccone, pinza e cacciavite, radio trasmittenti, guanti, parti di abbigliamento idonee a nascondere il viso e numerosi spray al peperoncino. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro e i quattro, sospettati di essere in zona per compiere furti in appartamento, sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria.

«Questa importante operazione ha interrotto sul nascere una potenziale ondata di furti ai danni dei cittadini di Valceresio e Valganna e conferma l’importanza della collaborazione tra la Polizia di Stato e le polizie locali per il contrasto ai reati predatori che, come noto, con l’arrivo dell’autunno tendono ad aumentare – dice il comandante della Polizia locale di Arcisate Andrea Odoni – Altro punto importante e fondamentale, che ha dato origine a diversi successi operativi, è l’accordo siglato tra le Amministrazioni di Arcisate, Besano, Clivio, Lavena Ponte Tresa e Viggiù per la reciproca collaborazione tra le polizie locali».